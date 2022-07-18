В Херсонской области ВСУ ударили по оккупантам, - Хлань

В настоящий момент военные подсчитывают точные потери противника на Бериславском направлении.

В понедельник, 18 июля, украинские войска нанесли удар российским оккупационным силам в районе Берислава Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань на странице в Фейсбуке.

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"Херсонщина. Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе", – написал Хлань.

Он добавил, что по состоянию на данный момент бойцы ВСУ подсчитывают потери противника.

"Неделя началась удачно. Но не для россиян", — подытожил советник главы Херсонской ОВА.

Между тем ВСУ освободили 44 населенных пункта Херсонской области с начала вторжения РФ. По словам главы ОВА Дмитрия Бутрия, освобожденные украинской армией районы сильно страдают от обстрелов, из-за чего разрушается гражданская инфраструктура. Больше всего разрушаются детские сады, школы и жилые дома.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский распорядился освободить не только Херсонскую область, но и всю временно оккупированную территорию страны.

Также Фокус писал о том, что военный эксперт Дмитрий Снегирев, сообщил, что ВСУ вышли на удобные позиции для начала контрнаступления на Херсонском направлении.