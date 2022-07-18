У Херсонській області ЗСУ вдарили по окупантах, — Хлань

Наразі військові підраховують точні втрати противника на Бериславському напрямку.

У понеділок, 18 липня, українські війська завдали удару по російських окупаційних силах у районі Берислава Херсонської області. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань на сторінці у фейсбуці.

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"Херсонщина. Ще одне влучення у скупчення орків у Бериславському районі", — написав Хлань.

Він додав, що станом на зараз бійці ЗСУ підраховують втрати противника.

"Тиждень почався вдало. Але не для росіян", — підсумував радник голови Херсонської ОВА.

Тим часом ЗСУ звільнили 44 населені пункти Херсонської області з початку вторгнення РФ. За словами глави ОВА Дмитра Бутрія, звільнені українською армією райони сильно страждають від обстрілів, через що руйнується цивільна інфраструктура. Найбільше руйнуються дитячі садки, школи та житлові будинки.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити не лише Херсонську область, а й усю тимчасово окуповану територію країни.

Також Фокус писав про те, що військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що ЗСУ вийшли на зручні позиції для початку контрнаступу на Херсонському напрямку.