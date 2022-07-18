Российские военные вторглись в Украину по картам прошлого века, — СБУ (фото)

На картах не было даже государственной границы между Украиной и РФ, поэтому ее дорисовывали шариковой ручкой.

Часть российских командиров, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года, руководствовались топографическими картами нашей страны, изданными в 1969 году. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Следователи СБУ изъяли карты из имущества захватчиков, которое они оставили на месте временно оккупированных районов Харьковской области.

В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады полностью отсутствовал Салтовский жилмассив Харькова. Ведь этот район начали застраивать только в 70-х годах прошлого века.

Также на картах не было Травянского и Муромского водохранилищ.

А государственная граница между Россией и Украиной на старых картах была начерчена шариковой ручкой от руки.

Известно, что навигационным обеспечением уничтоженного на Харьковщине мотострелкового батальона занимались Топографическая служба Западного военного округа России во главе с полковником из России Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации России.

[ + – ] Карта Украины, изданная в 1969 году Фото: СБУ

[ + – ] На карте, по которой ориентировались военные РФ, отсутсвуют целые жилмассивы Фото: СБУ

[ + – ] Карта Украины с подписью российского коммандира Фото: СБУ

Несколько ранее Google Maps "рассекретил" стратегические и военные объекты на карте РФ. Спутниковые снимки в более высоком разрешении стали доступны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также мы писали, что Министерство внутренних дел Украины совместно с Google проводят оцифровку последствий вторжения войск РФ в разрушенных украинских городах.