Російські військові вторглися в Україну за картами минулого століття, — СБУ (фото)

На картах не було навіть державного кордону між Україною та РФ, тому його домальовували кульковою ручкою.

Частина російських командирів, які вторглися в Україну 24 лютого 2022 року, керувалися топографічними картами нашої країни, виданими в 1969 році. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Слідчі СБУ вилучили карти з майна загарбників, яке вони залишили на місці тимчасово окупованих районів Харківської області.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади повністю не було Салтівського житлового масиву Харкова. Адже цей район почали забудовувати лише в 70-х роках минулого століття.

Також на картах не було Трав'янського та Муромського водосховищ.

А державний кордон між Росією та Україною на старих картах був накреслений кульковою ручкою від руки.

Відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу Росії на чолі з полковником із Росії Олексієм Красновим, а також Центр геопросторової інформації та навігації Росії.

[ + – ] Карта України, видана в 1969 році Фото: СБУ

[ + – ] На карті, за якою орієнтувалися військові РФ, відсутні цілі житлові масиви Фото: СБУ

[ + – ] Карта України з підписом російського командира Фото: СБУ

Дещо раніше Google Maps "розсекретив" стратегічні та військові об'єкти на карті РФ. Супутникові знімки у вищій роздільній здатності стали доступні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ України спільно з Google проводять оцифрування наслідків вторгнення військ РФ у зруйнованих українських містах.