Google Maps "розсекретив" стратегічні та військові об'єкти на карті РФ (фото)

Супутникові знімки у вищій роздільній здатності доступні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в сервісі Google Maps видно всі стратегічні об'єкти Збройних сил РФ, такі як бази зберігання боєприпасів, полігони, командні пункти та пускові шахти ракет. Про це в понеділок, 18 квітня, повідомляє видання Армія Inform.

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За даними журналістів, раніше недоступні для перегляду у високій якості зображення стратегічних об'єктів на території держави-агресора тепер можна побачити в роздільній здатності 0,5 метра на піксель. Зокрема, тепер можна роздивитися на цифрових картах:

місце будівництва єдиного у РФ авіаносця "Адмірал Кузнецов";

базу зберігання ядерних снарядів неподалік Мурманська;

льотно-випробувальний центр Міноборони РФ із винищувачами п'ятого покоління Су-57;

пускову шахту міжконтинентальних балістичних ракет (МБР);

базу оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер";

основу підводних кораблів РФ на Камчатці;

базу пересувних МБР-комплексів "Тополь";

авіабазу під Курськом;

1295-у центральну базу зберігання російської бронетехніки;

командний пункт, ймовірно, ракетних військ стратегічного призначення;

важкий атомний крейсер Військово-морських сил РФ "Петро Великий".

Видання зазначає, що для пересічних користувачів Інтернету такі знімки не матимуть "стратегічної цінності", оскільки знімки, зроблені військовими супутниками, мають вищу роздільну здатність.

Нагадаємо, 28 лютого через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ стало відомо, що Google тимчасово відключив на своїх картах можливість отримати дані про дорожній рух в Україні з міркувань безпеки.

Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ України спільно з Google проводять зацифрування наслідків вторгнення військ РФ у зруйнованих українських містах.