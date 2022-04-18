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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Google Maps "розсекретив" стратегічні та військові об'єкти на карті РФ (фото)

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Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
Фото: Google Maps | Google розсекретив знімки стратегічних об'єктів у РФ

Супутникові знімки у вищій роздільній здатності доступні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в сервісі Google Maps видно всі стратегічні об'єкти Збройних сил РФ, такі як бази зберігання боєприпасів, полігони, командні пункти та пускові шахти ракет. Про це в понеділок, 18 квітня, повідомляє видання Армія Inform.

За даними журналістів, раніше недоступні для перегляду у високій якості зображення стратегічних об'єктів на території держави-агресора тепер можна побачити в роздільній здатності 0,5 метра на піксель. Зокрема, тепер можна роздивитися на цифрових картах:

  • місце будівництва єдиного у РФ авіаносця "Адмірал Кузнецов";
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • базу зберігання ядерних снарядів неподалік Мурманська;
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • льотно-випробувальний центр Міноборони РФ із винищувачами п'ятого покоління Су-57;
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • пускову шахту міжконтинентальних балістичних ракет (МБР);
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • базу оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер";
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • основу підводних кораблів РФ на Камчатці;
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • базу пересувних МБР-комплексів "Тополь";
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • авіабазу під Курськом;
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • 1295-у центральну базу зберігання російської бронетехніки;
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • командний пункт, ймовірно, ракетних військ стратегічного призначення;
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії
  • важкий атомний крейсер Військово-морських сил РФ "Петро Великий".
Google maps 3d, Google maps супутник, Google карти, військові бази Росії, секретні об'єкти Росії

Видання зазначає, що для пересічних користувачів Інтернету такі знімки не матимуть "стратегічної цінності", оскільки знімки, зроблені військовими супутниками, мають вищу роздільну здатність.

Нагадаємо, 28 лютого через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ стало відомо, що Google тимчасово відключив на своїх картах можливість отримати дані про дорожній рух в Україні з міркувань безпеки.

Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ України спільно з Google проводять зацифрування наслідків вторгнення військ РФ у зруйнованих українських містах.