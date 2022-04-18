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Военный Фокус Российско-украинская война

Google Maps "рассекретил" стратегические и военные объекты на карте РФ (фото)

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Фото: Google Maps | Google рассекретил снимки стратегических объектов в РФ

Спутниковые снимки в более высоком разрешении стали доступны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в сервисе Google Maps стали видны все стратегические объекты Вооруженных сил РФ, такие как базы хранения боеприпасов, полигоны, командные пункты и пусковые шахты ракет. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает издание Армія Inform.

По данным журналистов, ранее недоступные для просмотра в хорошем качестве изображения стратегических объектов на территории государства-агрессора теперь можно увидеть в разрешении 0,5 метра на пиксель. В частности, теперь на цифровых картах можно рассмотреть:

  • место строительства единственного в РФ авианосца "Адмирал Кузнецов";
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • базу хранения ядерных снарядов неподалеку от Мурманска;
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • летно-испытательный центр Минобороны РФ с истребителями пятого поколения Су-57;
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • пусковую шахту межконтинентальных баллистических ракет (МБР);
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • базу оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер";
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • базу подводных кораблей РФ на Камчатке;
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • базу передвижных МБР-комплексов "Тополь";
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • авиабазу под Курском;
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • 1295-ю центральную базу хранения российской бронетехники;
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • командный пункт, предположительно, ракетных войск стратегического назначения;
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф
  • тяжелый атомный крейсер Военно-морских сил РФ "Петр Великий".
google maps 3d, google maps спутник, гугл карты, военные базы россии, секретные объекты рф

Издание отмечает, что для рядовых пользователей Интернета такие снимки не будут иметь "стратегической ценности", так как снимки, сделанные военными спутниками, обладают более высоким разрешением.

Напомним, 28 февраля, спустя четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ, стало известно, что Google временно отключил на своих картах возможность получить данные о дорожном движении в Украине из соображений безопасности.

Также мы писали, что Министерство внутренних дел Украины совместно с Google проводят оцифровку последствий вторжения войск РФ в разрушенных украинских городах.