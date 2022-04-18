Google Maps "рассекретил" стратегические и военные объекты на карте РФ (фото)

Спутниковые снимки в более высоком разрешении стали доступны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину в сервисе Google Maps стали видны все стратегические объекты Вооруженных сил РФ, такие как базы хранения боеприпасов, полигоны, командные пункты и пусковые шахты ракет. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает издание Армія Inform.

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По данным журналистов, ранее недоступные для просмотра в хорошем качестве изображения стратегических объектов на территории государства-агрессора теперь можно увидеть в разрешении 0,5 метра на пиксель. В частности, теперь на цифровых картах можно рассмотреть:

место строительства единственного в РФ авианосца "Адмирал Кузнецов";

базу хранения ядерных снарядов неподалеку от Мурманска;

летно-испытательный центр Минобороны РФ с истребителями пятого поколения Су-57;

пусковую шахту межконтинентальных баллистических ракет (МБР);

базу оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер";

базу подводных кораблей РФ на Камчатке;

базу передвижных МБР-комплексов "Тополь";

авиабазу под Курском;

1295-ю центральную базу хранения российской бронетехники;

командный пункт, предположительно, ракетных войск стратегического назначения;

тяжелый атомный крейсер Военно-морских сил РФ "Петр Великий".

Издание отмечает, что для рядовых пользователей Интернета такие снимки не будут иметь "стратегической ценности", так как снимки, сделанные военными спутниками, обладают более высоким разрешением.

Напомним, 28 февраля, спустя четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ, стало известно, что Google временно отключил на своих картах возможность получить данные о дорожном движении в Украине из соображений безопасности.

Также мы писали, что Министерство внутренних дел Украины совместно с Google проводят оцифровку последствий вторжения войск РФ в разрушенных украинских городах.