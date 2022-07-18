Уничтожили ДРГ и взяли в плен командира: ГУР МО провели спецоперацию под Харьковом (видео)

В результате успешной атаки удалось ликвидировать 36 российских военных, а также вытеснить ВС РФ из ранее занятых позиций.

Разведывательная группа "Кедр" Главного управления разведки в селе Дементиевка Харьковской области уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу морской пехоты Северного флота ВМФ РФ. Об этом сообщили в ГУР.

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По данным ведомства, большое подразделение российской армии размещалось в разрушенных зданиях. В результате спецоперации украинской спецслужбы было уничтожено 36 россиян, много оккупантов получили ранения разной степени.

Кроме того, "Кедр" совместно с подразделениями ТРО и Нацгвардии начали боестолкновения с российскими военными и вытеснили их с занятых позиций, несмотря на преимущество ВС РФ. Также в результате спецоперации были получены трофеи в виде вооружения и был взят в плен раненый командир российской ДРГ. Как оказалось, он уроженец Украины.

"Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии", — рассказали в ГУР.

Ему предоставили медицинскую помощь на поле боя и сейчас он находится в украинской больнице.

Напомним, 16 июля Фокус писал, что украинские бойцы из подразделения KRAKEN устроили огневой набег на ВС РФ в Белогоровке Луганской области. В ходе спецоперации ВСУ ликвидировали десятки российских военных, несколько единиц техники, а также взяли в плен несколько оккупантов.

Ранее, 26 июня в Генштабе рассказали, что российские ДРГ на территории Беларуси проходят подготовку к наступлению.