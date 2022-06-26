Российские ДРГ на территории Беларуси проходят подготовку к наступлению, — Генштаб ВСУ

Войска РФ продолжают сковывать украинские силы на севере страны и обстреливают населенные пункты рядом со Славянском.

Подразделения Вооруженных сил РФ на территории Беларуси проходят подготовку для проведения военных действий на территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером в воскресенье, 26 июня.

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Ситуация по отдельным направлениям

Волынское и Полесское — на территории Беларуси проводится подготовка диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) для дальнейших действий в Украине;

Северское направление — подразделения Западного военного округа РФ удерживаются на границе с Украиной для сковывания украинских сил. Противник совершил обстрел как гражданской, так и военной инфраструктуры рядом с Хриновкой и Янжуловкой;

Харьковское направление — противник совершал обстрелы из танков, артиллерии по территории Русских Тишек, Чеполя, Чугуева, Золочева, Мосьпаново. Войска РФ наносили авиаудары рядом с Явирским, Дементьевкой и Замуловкой. Российские военные безуспешно пытались улучшить свои позиции в районе Дементиевки;

Славянское направление — войска РФ обстреливали Новую Дмитровку, Дибровно, Вернополье, Большую Камышеваху, Долину и Ридне. Украинские военные отразили штурмы в районах Долины, Курулек и Мазановки;

Донецкое направление — противник пытался блокировать Лисичанск с юга при помощи артиллерии, наносил удары по объектам рядом с Лисичанском, Верхнекаменкой, Лоскутовки. Войска РФ совершали авианалеты на Волчаярку. Для поддержки наступления противник усилил группировку артиллерии;

Краматорское направление — активных боевых действий не было, совершался обстрел населенного пункта Маяки российскими военными;

Бахмутское направление — противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка. Значительные потери были нанесены войскам РФ в районе Павловки, после безуспешного штурма оккупанты отошли;

Авдеевское, Кураховское, Запорожское направления — противник обстреливал позиции ВСУ в районе Водяного, Марьинки, Пречистовки, Гуляйполя и Белогорья. Ракетно-артиллерийские удары наносились по гражданским объектам в тылу;

Южнобужское направление — противник совершал обстрелы гражданских объектов в районе Осокоровки, Трудолюбовки, Добряки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Также удары наносились по Николаеву. При поддержке авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел и отошел.

Также известно, что продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.

На временно оккупированных территориях так называемые власти продолжают проводить "фильтрационные" мероприятия в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные мероприятия.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительная часть оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу", — говорится в посте Генштаба ВСУ.

Напомним, недавно в ВСУ сообщили, что операция по уничтожению сил и средств российских войск на острове Змеиный продолжается.

Также мы писали, что из оккупированного Россией Мариуполя уже четвертый день подряд движутся большие колонны российской военной техники на фронт.