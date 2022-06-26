Російські ДРГ на території Білорусі проходять підготовку до наступу, — Генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжують сковувати українські сили на півночі країни та обстрілюють населені пункти поряд зі Слов'янськом.

Підрозділи Збройних сил РФ на території Білорусі проходять підготовку для воєнних дій на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України ввечері в неділю, 26 червня.

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Ситуація на окремих напрямків

Волинський та Поліський — на території Білорусі проводиться підготовка диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) для подальших дій в Україні;

Сіверський напрямок — підрозділи Західного військового округу РФ утримуються на кордоні з Україною для сковування українських сил. Противник здійснив обстріл як цивільної, так і військової інфраструктури поряд із Хрінівкою та Янжулівкою;

Харківський напрямок — противник здійснював обстріл з танків, артилерії по території населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Війська РФ наносили авіаудари поряд з Явірським, Дементіївкою та Замулівкою. Російські військові безрезультатно намагалися покращити свої позиції в районі Дементіївки;

Слов'янський напрямок — війська РФ обстрілювали Нову Дмитрівку, Дібрівне, Вірнопілля, Велику Комишуваху, Долину та Рідну. Українські військові відбили штурми в районах Долини, Курульок та Мазанівки;

Донецький напрямок — противник намагався блокувати Лисичанськ з півдня за допомогою артилерії, завдавав ударів по об'єктах поряд з Лисичанськом, Верхньокам'янкою, Лоскутівкою. Війська РФ здійснювали авіанальоти на Вовчоярівку. Для підтримки наступу супротивник посилив угруповання артилерії;

Краматорський напрямок — активних бойових дій не було, відбувався обстріл населеного пункту Маяки російськими військовими;

Бахмутський напрямок — противник обстрілював позиції ЗСУ поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми та Нью-Йорка. Значних втрат завдано військам РФ у районі Павлівки, після безуспішного штурму окупанти відійшли;

Авдіївський, Курахівський, Запорізький напрямки — противник обстрілював позиції ЗСУ в районі Водяного, Мар'їнки, Пречистівки, Гуляйполя та Білогір'я. Ракетно-артилерійські удари завдавалися цивільним об'єктам в тилу;

Південнобузький напрямок — противник здійснював обстріл цивільних об'єктів у районі Осокорівки, Трудолюбівки, Добряки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Також удари завдавалися по Миколаєву. За підтримки авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав і відійшов.

Також відомо, що триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

На тимчасово окупованих територіях так звані власті продовжують проводити "фільтраційні" заходи щодо місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.

"Сили оборони України завдають ворогові втрат у всіх напрямках. Тому загарбники в будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У зв'язку з відмовою повертатися на територію України значна частина окупантів, відведених для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу", — йдеться у пост Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ повідомили, що операція зі знищення сил та засобів російських військ на острові Зміїний триває.

Також ми писали, що з окупованого Росією Маріуполя вже четвертий день поспіль рухаються великі колони російської військової техніки на фронт.