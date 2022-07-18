Знищили ДРГ та взяли в полон командира: ГУР МО провели спецоперацію під Харковом (відео)

Внаслідок успішної атаки вдалося ліквідувати 36 російських військових, а також витіснити ЗС РФ із раніше зайнятих позицій.

Розвідувальна група "Кедр" Головного управління розвідки у селі Дементіївка Харківської області знищила російську диверсійно-розвідувальну групу морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ. Про це повідомили у ГУР.

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За даними відомства, великий підрозділ російської армії розміщувався у зруйнованих будинках. Внаслідок спецоперації української спецслужби знищено 36 росіян, багато окупантів отримали поранення різного ступеня.

Крім того, "Кедр" спільно з підрозділами ТрО та Нацгвардії розпочали бойові зіткнення з російськими військовими та витіснили їх із зайнятих позицій, попри перевагу ЗС РФ. Також внаслідок спецоперації отримано трофеї у вигляді озброєння і взято в полон пораненого командира російської ДРГ. Як виявилось, він уродженець України.

Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами і засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області) РФ у Сирії", — розповіли в ГУР.

Йому надали медичну допомогу на полі бою і зараз він перебуває в українській лікарні.

Нагадаємо, 16 липня Фокус писав, що українські бійці з підрозділу KRAKEN влаштували вогневий набіг на ЗС РФ у Білогорівці Луганської області. Під час спецоперації ЗСУ ліквідували десятки російських військових, кілька одиниць техніки, а також взяли в полон кілька окупантів.

Раніше, 26 червня, у Генштабі розповіли, що російські ДРГ на території Білорусі проходять підготовку до наступу.