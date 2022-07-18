Использовали для нужд ВС РФ: в Киевской области арестовали три белорусских локомотива (фото)

По информации СБУ, российские войска использовали белорусские тепловозы для перевозки личного состава, военной техники, и средств тылового обеспечения к северным границам нашей страны и в дальнейшем принимали участие в боевых действиях против ВСУ.

Суд в Украине арестовал три белорусских локомотива госпредприятия "Белорусская железная дорога" по материалам киберспециалистов Службы безопасности Украины. Их российские войска использовали для своих нужд во время вторжения на украинские территории. Об этом сообщается на сайте СБУ.

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По информации украинских спецслужб, ВС РФ использовали белорусские тепловозы для перевозки личного состава, военной техники и средств тылового обеспечения к северным границам нашей страны. В дальнейшем они принимали участие в боевых действиях против украинской армии на территории Киевской и Черниговской областей.

Ориентировочная стоимость локомотивов соседней страны составляет более 70 млн грн.

В ходе следствия сотрудники СБУ установили местонахождения белорусской железнодорожной техники на территории Киевской области и идентифицировали их использование в преступлениях против Украины. Сейчас продолжается процесс передачи транспортных средств Национальному агентству по вопросам обнаружения, розыску и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины правоохранители проводят комплексные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц", — сказано в сообщении СБУ.

Напомним, 18 июня в СБУ сообщили, что российские войска вторгались на территорию Украины по картам образца 20 века. На картах не было даже государственной границы между Украиной и РФ, поэтому ее дорисовывали шариковой ручкой.

Ранее, 3 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участие его страны в "спецоперации" России в Украине уже определено. По его словам, у обеих стран фактически единая армия.