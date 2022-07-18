Використовували для потреб ЗС РФ: у Київській області заарештували три білоруські локомотиви (фото)

За інформацією СБУ, російські війська використовували білоруські тепловози для перевезення особового складу, військової техніки та засобів тилового забезпечення до північних кордонів нашої країни і надалі брали участь у бойових діях проти ЗСУ.

Суд в Україні заарештував три білоруські локомотиви держпідприємства "Білоруська залізниця" за матеріалами кіберфахівців Служби безпеки України. Їхні російські війська використовували для своїх потреб під час вторгнення на українські території. Про це повідомляє сайт СБУ.

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За інформацією українських спецслужб, ЗС РФ використовували білоруські тепловози для перевезення особового складу, військової техніки та засобів тилового забезпечення до північних кордонів нашої країни. Надалі вони брали участь у бойових діях проти української армії на території Київської та Чернігівської областей.

Орієнтовна вартість локомотивів сусідньої країни становить понад 70 млн грн.

Під час слідства співробітники СБУ встановили місцезнаходження білоруської залізничної техніки на території Київської області й ідентифікували їх використання у злочинах проти України. Наразі триває процес передавання транспортних засобів Національному агентству з питань виявлення, розшуку й управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) КК України правоохоронці проводять комплексні заходи щодо встановлення та залучення до відповідальності винних осіб", — сказано у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, 18 червня в СБУ повідомили, що російські війська вторгалися на територію України за картками зразка 20 століття. На картах не було навіть державного кордону між Україною та РФ, тому його домальовували кульковою ручкою.

Раніше, 3 липня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що участь його країни в "спецоперації" Росії в Україні вже визначена. За його словами, в обох країн фактично єдина армія.