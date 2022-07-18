Свободная Ичкерия: чеченцы готовятся воевать за независимость своей территории (видео)

В батальоне им. Шейха Мансура, сражающегося в Украине против РФ, начали подготовку к боевым действиям в Чечне. В республике следят за передвижением россиян и определяют количество их вооружения.

Чеченский батальон им. Шейха Мансура, воюющий в Украине против российских войск, начал подготовку к боевым действиям на территории Чечни. Об этом рассказал спикер батальона Ислам Белокиев.

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"Бойцы добровольческого чеченского батальона им. Шейха Мансура, сражающегося в Украине против российских оккупационных войск, начали подготовку к боевым действиям в Чечне", – в частности, сообщил он.

По словам Белокиева, территория республики уже поделена на три фронта – северный, центральный и южный, а также 16 секторов. Бойцы батальона проводят здесь "планомерную работу" с местным населением, также определяется дислокация российских войск на местности, пути их передвижения, количество и тип вооружения оккупантов.

Как отметил спикер, чеченским бойцам уже известны вражеские позиции и расположение российских баз.

"Кавказ более 400 лет борется против российского колониализма за свою свободу", – напомнил Белокиев. По его словам, у Ичкерии сегодня появился исторический шанс добиться этого.

Напомним, активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана хотят отсоединится от РФ. Лига свободных наций заявляет о праве народов на территории РФ на самоопределение и просит помощи США. В американских городах пройдут митинги в поддержку деколонизации республик.

Ранее одна из комиссий правительства США разделила территорию РФ на несколько республик. Сибирь, Дальний Восток, Бурятия, Татарстан и Северный Кавказ должны обрести независимость от Москвы.