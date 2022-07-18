"Порабощены Москвой": активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана хотят отсоединится от РФ

Лига свободных наций заявляет о праве народов на территории РФ на самоопределение и просит помощи США. В американских городах пройдут митинги в поддержку деколонизации республик.

Активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой поддержать их народы в борьбе за самоопределение. Об этом пишет Idel.Реалии.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщается, о праве народов на самоопределение заявила российская Лига Свободных Наций (ЛСН), объединившая представителей "порабощенных Кремлем народов".

Активисты написали открытое письмо, приуроченное к ежегодной Неделе порабощенных народов, которая проходит в США с 1959 года, и провели акцию в Вашингтоне с флагами своих народов.

"Мы не видим будущего наших народов в составе России и не хотим отвечать за военные преступления Кремля", — , в частности, сказал представитель финно-угорского народа эрзя Виталий Ромашкин.

Представительница Бурятии Раджана Дугар-ДеПонте подчеркнула, что ей, как бурятке, больно видеть, как Москва использует местное население для достижения имперских целей – захвата новых территорий и совершения военных преступлений на территории Украины.

"Война — это все, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел. Гибнуть как пушечное мясо на очередной захватнической войне русских. Я не желаю такого будущего для Бурятии и своего народа", – подчеркнула она.

По словам женщины, различные народы на территории Российской Федерации практически стали заложниками Кремля.

ЛСН планирует провести 20 июля пресс-конференцию с участниками других национальных движений. Кроме бурятов, мордвы и татар, на ней также выступят башкиры, ингерманландцы, казаки, калмыки и эрзяне.

Активисты также информируют о проведении митингов в разных американских городах, на которых они смогут заявить о праве своих народов на самоопределение.

"Сегодня мы в том же положении, что Украина, Эстония, Литва или Латвия 40 лет назад. Мы будем добиваться деколонизации и в этой борьбе нам необходима поддержка развитых демократических стран", – добавил татарский политический эмигрант Иршат Хаби.

Напомним, одна из комиссий правительства США разделила территорию РФ на несколько республик. Сибирь, Дальний Восток, Бурятия, Татарстан и Северный Кавказ должны обрести независимость от Москвы.

Ранее украинские разведчики заявили о провале РФ в полной оккупации Украины. Захватчики, по данным спецслужб, готовятся присоединить временно оккупированные территории.