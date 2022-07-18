"Поневолені Москвою": активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану хочуть від'єднатися від РФ

Ліга Вільних Націй заявляє про право народів на території РФ на самовизначення і вимагає допомоги США. В американських містах відбудуться мітинги на підтримку деколонізації республік.

Активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану звернулися до президента США Джо Байдена із проханням підтримати їхні народи в боротьбі за самовизначення. Про це пише Idel.Реалії.

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Як повідомляється, про право народів на самовизначення заявила російська Ліга Вільних Націй (ЛВН), яка об'єднала представників "поневолених Кремлем народів".

Активісти написали відкритий лист, приурочений до щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США з 1959 року, і провели акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів.

"Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі Росії й не хочемо відповідати за воєнні злочини Кремля", — зокрема сказав представник фінно-угорського народу ерзя Віталій Ромашкін.

Представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте наголосила, що їй, як бурятці, боляче бачити, як Москва використовує місцеве населення для досягнення імперських цілей — захоплення нових територій та скоєння воєнних злочинів на території України.

"Війна — це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Гинути, як гарматне м'ясо, на черговій загарбницькій війні росіян. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу", — наголосила вона.

За словами жінки, різні народи на території Російської Федерації практично стали заручниками Кремля.

ЛВН планує провести 20 липня пресконференцію з учасниками інших національних рухів. Крім бурятів, мордви та татар, на ній також виступатимуть башкири, інгерманландці, козаки, калмики та ерзяни.

Активісти також інформують про проведення мітингів у різних американських містах, де вони зможуть заявити про право своїх народів на самовизначення.

"Сьогодні ми в тому ж становищі, що Україна, Естонія, Литва чи Латвія 40 років тому. Ми добиватимемося деколонізації і в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн", — додав татарський політичний емігрант Іршат Хабі.

Нагадаємо, одна з комісій уряду США розділила територію РФ на кілька республік. Сибір, Далекий Схід, Бурятія, Татарстан та Північний Кавказ мають набути незалежності від Москви.

Раніше українські розвідники заявили про провал РФ у повній окупації України. Загарбники, за даними спецслужб, готуються долучити тимчасово окуповані території.