Вільна Ічкерія: чеченці готуються воювати за незалежність своєї території (відео)

У батальйоні ім. Шейха Мансура, який бореться в Україні проти РФ, розпочали підготовку до бойових дій у Чечні. У республіці стежать за пересуванням росіян і визначають кількість їх озброєння.

Чеченський батальйон ім. Шейха Мансура, який воює в Україні проти російських військ, розпочав підготовку до бойових дій на території Чечні. Про це розповів речник батальйону Іслам Бєлокієв.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Бійці добровольчого чеченського батальйону ім. Шейха Мансура, який бореться в Україні проти російських окупаційних військ, розпочали підготовку до бойових дій у Чечні", — зокрема, повідомив він.

За словами Бєлокієва, територія республіки вже поділена на три фронти — північний, центральний і південний, а також 16 секторів. Бійці батальйону проводять тут "планомірну роботу" з місцевим населенням, також визначається дислокація російських військ на місцевості, шляхи їх пересування, кількість і тип озброєння окупантів.

Як зазначив спікер, чеченським бійцям уже відомі ворожі позиції та розташування російських баз.

"Кавказ понад 400 років бореться проти російського колоніалізму за свою свободу", — нагадав Бєлокієв. За його словами, в Ічкерії сьогодні з'явився історичний шанс досягти цього.

Нагадаємо, активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану хочуть від'єднатися від РФ. Ліга вільних націй заявляє про право народів на території РФ на самовизначення і вимагає допомоги США. В американських містах відбудуться мітинги на підтримку деколонізації республік.

Раніше одна з комісій уряду США розділила територію РФ на кілька республік. Сибір, Далекий Схід, Бурятія, Татарстан і Північний Кавказ мають набути незалежності від Москви.