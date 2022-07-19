Ночью 19 июля россияне ударили по Одесской области семью ракетами "Калибр" — ОК "Юг" (фото)

Одну ракету удалось сбить, остальные обрушились на мирное село, ранив шестерых гражданских.

Ночью 19 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, сообщает Оперативное командование "Юг". Из акватории Черного моря оккупанты выпустили семь крылатых ракет типа "Калибр", одну из них удалось сбить силам противовоздушной обороны ВСУ, шесть ударили по мирному селу.

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В результате три частных дома и два дворовых сооружений были разрушены и загорелись. Также пострадали еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры. Получили ранения шесть человек, среди которых один ребенок.

Также в ОК "Юг" отметили, что днем 18 июля россияне опять нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, который не функционирует с апреля, когда начались обстрелы этого объекта. Одну ракету сбили силы ПВО.

Напомним, утром 16 июля в результате ракетного удара по Одессе произошел пожар на складе производственно-торговой компании. В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что россияне нанесли удар ракетой Х-101 с помощью самолета Ту-95 с направления Ставрополья.

Накануне российские войска нанесли ракетный удар ракетами Х-101 по Днепру. В результате удара погибли три человека и 15 получили ранения. Ракеты попали в завод "Южмаш".