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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вночі, 19 липня, росіяни вдарили по Одеській області сімома ракетами "Калібр", — ОК "Південь" (фото)

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Ракетний удар по Одеській області, ракетна атака, ракети "Калібр", обстріл Одеської області
Удар росіян припав по приватних будинках

Одну ракету вдалося збити, інші звалилися на мирне село, поранивши шістьох цивільних.

Вночі, 19 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області, повідомляє Оперативне командування "Південь". З акваторії Чорного моря окупанти випустили сім крилатих ракет типу "Калібр", одну з них вдалося збити силам протиповітряної оборони ЗСУ, шість ударили по мирному селу.

У результаті три приватні будинки й дві дворові споруди зруйновані й спалахнули. Також постраждали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Отримали поранення шестеро людей, серед яких одна дитина.

Також в ОК "Південь" зазначили, що вдень, 18 липня, росіяни знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, який не функціонує з квітня, коли почалися обстріли цього об'єкту. Одну ракету збили сили ППО.

Нагадаємо, вранці, 16 липня, внаслідок ракетного удару по Одесі сталася пожежа на складі виробничо-торгівельної компанії. В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни завдали удару ракетою Х-101 за допомогою літака Ту-95 з напрямку Ставропілля.

Напередодні російські війська завдали ракетного удару ракетами Х-101 по Дніпру. Внаслідок удару загинули троє людей і 15 отримали поранення. Ракети влучили у завод "Південмаш".