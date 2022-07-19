Вночі, 19 липня, росіяни вдарили по Одеській області сімома ракетами "Калібр", — ОК "Південь" (фото)

Одну ракету вдалося збити, інші звалилися на мирне село, поранивши шістьох цивільних.

Вночі, 19 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області, повідомляє Оперативне командування "Південь". З акваторії Чорного моря окупанти випустили сім крилатих ракет типу "Калібр", одну з них вдалося збити силам протиповітряної оборони ЗСУ, шість ударили по мирному селу.

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У результаті три приватні будинки й дві дворові споруди зруйновані й спалахнули. Також постраждали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Отримали поранення шестеро людей, серед яких одна дитина.

Також в ОК "Південь" зазначили, що вдень, 18 липня, росіяни знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, який не функціонує з квітня, коли почалися обстріли цього об'єкту. Одну ракету збили сили ППО.

Нагадаємо, вранці, 16 липня, внаслідок ракетного удару по Одесі сталася пожежа на складі виробничо-торгівельної компанії. В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни завдали удару ракетою Х-101 за допомогою літака Ту-95 з напрямку Ставропілля.

Напередодні російські війська завдали ракетного удару ракетами Х-101 по Дніпру. Внаслідок удару загинули троє людей і 15 отримали поранення. Ракети влучили у завод "Південмаш".