"Произойдет скоро": Украина готовится к освобождению южных регионов, — боец ВСУ

Украинский военный рассказал, что в армии уверены в успехе будущего контрнаступления, а главной проблем в борьбе с российской армией является их артиллерия.

Украина готовит контрнаступление ВСУ на юге и оно будет быстрее, чем ожидают в российской армии. Об этом рассказал боец с позывным Фугас в интервью французскому Les Echos.

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По его словам, не смотря на усталость, украинские военные уверены в успехе будущей атаки и возвращения южных регионов страны под контроль. Фугас отметил, что не может назвать, когда именно контрнаступление ВСУ начнется.

"Я не могу сказать вам, когда это произойдет, но это произойдет скоро, и намного раньше, чем ожидают русские", — заявил он.

Украинский военный также считает, что поставляемого оружия в Украину недостаточно, однако в СМИ не упоминают обо всем количество, которое на самом деле поступает в страну. Он считает, что именно это позволит провести успешное контрнаступление ВСУ.

"Вы должны иметь в виду, что значительная часть получаемой нами помощи не упоминается в СМИ и на пресс-конференциях. Именно эта сдержанная поддержка позволит нам освободить нашу территорию. Все вернется в Украину", — сказал Фугас.

Он считает, что главной проблемой в борьбе с российской армией является вражеская артиллерия.

"Большинство наших потерь связано с артиллерией. Я сам получил контузию от минометного снаряда", — добавил военный.

Напомним, 14 июля Фокус писал, что контрнаступление ВСУ позволило вернуть под контроль 44 населенных пункта в Херсонской области с начала вторжения РФ. Однако освобожденные украинской армией районы сильно страдают от обстрелов, из-за чего разрушается гражданская инфраструктура.

Ранее, 10 июля глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина готовит масштабное контрнаступление ВСУ на юге для освобождения регионов от российской армии по указу Зеленского. Для это Украина собирает многомиллионные силы и для ведет переговоры со странами Запада для предоставления необходимого вооружения.