"Відбудеться скоро": Україна готується до звільнення південних регіонів, — боєць ЗСУ

Український військовий розповів, що в армії впевнені в успіху майбутнього контрнаступу, а головною проблемою у боротьбі з російською армією є їхня артилерія.

Україна готує контрнаступ ЗСУ на півдні й він буде швидшим, ніж очікують у російській армії. Про це розповів боєць із позивним Фугас в інтерв'ю французькому Les Echos.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, незважаючи на втому, українські військові впевнені в успіху майбутньої атаки та повернення південних регіонів країни під контроль. Фугас зазначив, що не може назвати, коли саме контрнаступ ЗСУ розпочнеться.

"Я не можу сказати вам, коли це станеться, але це відбудеться незабаром, і набагато раніше, ніж очікують росіяни", — заявив він.

Український військовий також вважає, що зброї, яка поставляється, в Україну недостатньо, проте в ЗМІ не згадують про всю кількість, яка насправді надходить до країни. Він вважає, що саме це дозволить провести успішний контрнаступ ЗСУ.

"Ви повинні мати на увазі, що значна частина допомоги, яку ми отримуємо, не згадується в ЗМІ та на пресконференціях. Саме ця стримана підтримка дозволить нам звільнити нашу територію. Усе повернеться в Україну", — сказав Фугас.

Він вважає, що головною проблемою у боротьбі з російською армією є ворожа артилерія.

"Більшість наших втрат пов'язана з артилерією. Я сам отримав контузію від мінометного снаряда", — додав військовий.

Нагадаємо, 14 липня Фокус писав, що контрнаступ ЗСУ дозволив повернути під контроль 44 населені пункти в Херсонській області з початку вторгнення РФ. Проте звільнені українською армією райони сильно потерпають від обстрілів, через що руйнується цивільна інфраструктура.

Раніше, 10 липня глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна готує масштабний контрнаступ ЗСУ на півдні для звільнення регіонів від російської армії за указом Зеленського. Для цього Україна збирає багатомільйонні сили та веде переговори з країнами Заходу для надання необхідного озброєння.