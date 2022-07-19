"Прозомбированное" общество не готово к мобилизации, Путин в панике, — Грозев (видео)

По словам расследователя из Bellingcat, десятки тысяч жителей РФ рассказывают о пропавших сыновьях или супругах. А скрытой мобилизации для продолжения войны недостаточно.

Представитель расследовательской группы Bellingcat заявил, что все выступления российского президента Владимира Путина за последние недели — это попытка как-то спасти свою репутацию, поскольку без мобилизации невозможно набрать нужного количества военных, а объявление мобилизации общество не примет. Об он заявил в эфире телемарафона, передает Главред.

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"Тот факт, что российский президент не хочет официально объявить мобилизацию, означает, что он понимает, что даже прозомбированное общество этого не хочет. Десятки тысяч уже мам, родителей рассказывают, что у них пропали сыновья, или супруги не возвращаются. Это, конечно, большая цена, о которой он не предупреждал", — отметил Грозев.

Путин пытается закрыть эту дыру, потому что продолжать войну без мобилизации невозможно.

"Он пытается заполнить это скрытой мобилизацией, но эти ресурсы не бесконечны. Поэтому мое понимание в том, что у него состояние паники", — сказал журналист-расследователь.

[ + – ] Христо Грозев — о попытке Путина спасти репутацию с 3:14.

Преступления РФ будут расследовать, начиная с 2014 года

По словам Грозева, Международный уголовный суд будет расследовать не только преступления России за 2022 год, но и все ключевые факты, имевшие место с 2014 года.

"Расследователи вернутся назад к 2014-му и будут расследовать в контексте всего общего расследования и знаковые моменты прошлых лет. Например, обстрел Мариуполя в 2015 году, я уверен, что это тоже войдет в этом дело. Сбитый "боинг" расследуется отдельным судом, но я уверен, что он будет упомянут", — заявил представитель Bellingcat, по словам которого, к списку преступлений России добавятся и пытки в донецкой тюрьме "Изоляция".

Ранее Фокус сообщал, что ЕС может впервые профинансировать закупку оружия для стран, которые поставляют вооружения Украине. Руководство ЕС предлагает проект стоимостью 500 млн евро, чтобы помочь странам восполнить запасы оружия.

ВСУ уже получают дальнобойные снаряды для РСЗО M142 HIMARS. Характеристики этой РСЗО позволяют успешно наносить удары по логистической системе российских войск, поскольку максимальная дальность стрельбы HIMARS — 300 км. Дополнением к "Хаймарсам" служат M270 MLRS: дальность та же, но вдвое больше направляющих — 12.