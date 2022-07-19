"Прозомбоване" суспільство не готове до мобілізації, Путін у паніці, — Грозев (відео)

За словами розслідувача з Bellingcat, десятки тисяч жителів РФ розповідають про зниклих синів або чоловіків. А прихованої мобілізації для продовження війни замало.

Представник розслідувального гурту Bellingcat заявив, що всі виступи російського президента Володимира Путіна за останні тижні — це спроба якось урятувати свою репутацію, оскільки без мобілізації неможливо набрати потрібної кількості військових, а оголошення мобілізації суспільство не прийме. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає "Главред".

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"Той факт, що російський президент не хоче офіційно оголосити мобілізацію, означає, що він розуміє, що навіть прозомбоване суспільство цього не хоче. Десятки тисяч уже мам, батьків розповідають, що в них зникли сини, або чоловіки не повертаються. Це, звичайно, велика ціна, про яку він не попереджав", — зазначив Грозев.

Путін намагається закрити цю дірку, бо продовжувати війну без мобілізації неможливо.

"Він намагається заповнити це прихованою мобілізацією, але ці ресурси не нескінченні. Тому моє розуміння в тому, що він у стані паніки", — сказав журналіст-розслідувач.

[ + – ] Христо Грозев — про спробу Путіна врятувати репутацію з 3:14

Злочини РФ розслідуватимуть, починаючи з 2014 року

За словами Грозева, Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме не лише злочини Росії за 2022 рік, а й усі ключові факти, які мали місце з 2014 року.

"Розслідувачі повернуться назад у 2014-ий і розслідуватимуть у контексті всього загального розслідування й знакові моменти минулих років. Наприклад, обстріл Маріуполя у 2015 році, я впевнений, що це теж увійде в цю справу. Збитий "боїнг" розслідується окремим судом, але я впевнений, що він буде згаданий", — заявив представник Bellingcat, за словами якого, до списку злочинів Росії додадуться й тортури в донецькій в'язниці "Ізоляція".

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС може вперше профінансувати закупівлю зброї для країн, які постачають озброєння Україні. Керівництво ЄС пропонує проєкт вартістю 500 млн євро, щоб допомогти країнам заповнити запаси зброї.

ЗСУ вже отримують далекобійні снаряди для РСЗВ M142 HIMARS. Характеристики цієї РСЗВ дозволяють успішно завдавати ударів по логістичній системі російських військ, оскільки максимальна дальність стрільби HIMARS — 300 км. Доповненням до "Хаймарсів" служать M270 MLRS: дальність та ж, але вдвічі більше направляючих — 12.