Обгорелые дома и затопленные подвалы: украинцам показали, как выживает Мариуполь летом (видео)

Несмотря на то, что в доме нет питьевой воды, а квартиры — в аварийном состоянии, там по-прежнему проживают семьи с маленькими детьми.

Мариуполь, в котором российские оккупанты стремятся создать видимость мирной жизни, находится в критическом состоянии. Ведь в городе нет самых простых бытовых условий для жизни людей, сообщил советник городского главы города Петр Андрющенко.

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В доказательство своим словам он разместил в Телеграм видео. На нем — дом по проспекту Металлургов в Кальмиусском районе города.

На кадрах видно, что слева от оператора стоит многоэтажный дом. Его стены почернели от копоти и сажи: раньше из-за постоянных бомбежек и авиаударов дом страдал от пожаров. Напротив дома лежат горы мусора. Там можно найти как обломки железобетонных конструкций многоэтажки, так и личные вещи людей.

Подъезды во многоэтажке неухожены. Черная копоть на электрических щитках может косвенно свидетельствовать о том, что немногочисленные жители дома живут без света.

У людей точно нет воды. Советник городского главы Мариуполя рассказал о том, что оккупанты пытались восстановить водоснабжение дома. Но трубы прорвались и вода затопила подвал. Водоснабжение снова прекратили и теперь местные жители набирают стоячую воду прямо из подвала.

Во многих квартирах дома от взрывов вылетели деревянные рамы и стеклопакеты. Нет окон также в подъездах. На лестничных площадках люди пытаются готовить себе еду. Все свободное пространство захламлено бутылками для сбора воды.

От некоторых квартир на верхних этажах не осталось практически ничего. Некогда жилые помещения усеяны кирпичами, штукатуркой и обломками бетонных конструкций.

Несмотря на плачевное состояние дома, в нем продолжают жить дети. Камера оператора показала молодую женщину, которая спускается по ступенькам за руку с девочкой дошкольного возраста.

Ранее сообщалось, что в оккупированном войсками РФ Мариуполе местных жителей поят водой из реки Кальчик, которую можно использовать только в технических целях. Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, воду из Кальчика нельзя пить даже после кипячения.

Также Андрющенко 11 июля заявил что жители оккупированного российской армией Мариуполя разбирают завалы разрушенных зданий и убирают улицы за тарелку каши и бутылку воды. По его словам оккупационные власти обещали заплатить за работу, однако жители пока работают за еду и воду.