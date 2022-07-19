Обгорілі будинки та затоплені підвали: українцям показали, як виживає Маріуполь влітку (відео)

Незважаючи на те, що в будинку немає питної води, а квартири в аварійному стані, там, як і раніше, мешкають сім'ї з маленькими дітьми.

Маріуполь, у якому російські окупанти прагнуть створити видимість мирного життя, перебуває у критичному стані. Адже в місті немає найпростіших побутових умов для життя людей, повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

На доказ своїх слів він розмістив у телеграмі відео. На ньому — будинок на проспекті Металургів у Кальміуському районі міста.

На кадрах видно, що ліворуч від оператора стоїть багатоповерховий будинок. Його стіни почорніли від кіптяви і сажі: раніше через постійні бомбардування та авіаудари будинок страждав від пожеж. Напроти будинку лежать гори сміття. Там можна знайти як уламки залізобетонних конструкцій багатоповерхівки, так і особисті речі людей.

Під'їзди багатоповерхівки недоглянуті. Чорна кіптява на електричних щитках може опосередковано свідчити про те, що нечисленні мешканці будинку живуть без світла.

Люди точно не мають води. Радник міського голови Маріуполя розповів, що окупанти намагалися відновити водопостачання будинку. Але труби прорвалися і вода затопила підвал. Водопостачання знову припинили і тепер місцеві жителі набирають стоячу воду прямо з підвалу.

У багатьох квартирах будинки від вибухів вилетіли дерев'яні рами та склопакети. Немає вікон також у під'їздах. На сходових майданчиках люди намагаються готувати собі їжу. Весь вільний простір захаращений пляшками для збирання води.

Від деяких квартир на верхніх поверхах не лишилося практично нічого. Колись житлові приміщення всіяні цеглою, штукатуркою та уламками бетонних конструкцій.

Незважаючи на жалюгідний стан будинку, у ньому продовжують жити діти. Камера оператора показала молоду жінку, яка спускається сходами за руку з дівчинкою дошкільного віку.

Раніше повідомлялося, що в окупованому військами РФ Маріуполі місцевих жителів напувають водою з річки Кальчик, яку можна використовувати лише з технічною метою. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, воду з Кальчика не можна пити навіть після кип'ятіння.

Також Андрющенко 11 липня заявив, що жителі окупованого російською армією Маріуполя розбирають завали зруйнованих будівель і прибирають вулиці за тарілку каші та пляшку води. За його словами окупаційна влада обіцяла заплатити за роботу, проте жителі поки що працюють за їжу та воду.