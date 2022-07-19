РФ применяла ядерный террор на территории ЧАЭС, — СБУ (видео)

На Чернобыльской АЭС остается вероятность взрывов и пожаров из-за того, что оккупанты заминировали ее территорию во время оккупации.

Служба безопасности Украины собрала доказательства совершения российскими войсками актов ядерного терроризма во время контроля ими территории Чернобыльской атомной электростанции с 24 февраля по 31 марта. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, войска РФ превратили Чернобыльскую АЭС во временную военную базу, что является нарушением Женевской конвенции. СБУ установила, что 24 февраля российские военнослужащие, угрожая персоналу станции оружием, зашли на территорию ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов, где нарушили все нормы ядерной безопасности.

В частности, оккупанты, по версии СБУ повредили помещение станции, заминировали территорию и спровоцировали пожары. Ведомство указало, что войска РФ ограничили внешний мониторинг уровня радиации и поставку запчастей, топлива и расходных материалов, а также удерживали персонал объекта в стрессовых условиях, чем вызывали вероятность допущения ими ряда ошибок.

СБУ также получила подтверждения того, что во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилась тяжелая военная техника РФ, вооружение и более 1000 российских солдат. Помимо этого ведомство выяснило, что на территории хранения радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 находились 300 и 30 военных соответственно.

Также спецслужбы располагают информацией о том, что:

на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;

территорию зоны отчуждения заминировали: обнаружено более 100 мин и 3 подрыва;

в начале марта российские военные повредили башни связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

9 марта предприятие было полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

в результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней войск РФ зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;

российские военные разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и горючее. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;

разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Угнано также оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе "SATREPS". Во время оккупации выведена из строя система физической защиты в ДСП "ЧАЭС" и угнана мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн гривен;

похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью почти 7 млн ​​Бк. Этого объема достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.;

оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес".

СБУ отметила, что территория зоны отчуждения, до сих пор не разминирована, что влечет за собой угрозу безопасности объекта — вероятность неконтролируемых взрывов и пожаров остается высокой. В связи с фактами преступлений о подозрении сообщили бывшему заместителю командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-майору А. Якушеву. По версии следствия, именно он отдал приказ провести штурм объекта.

"Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения росгвардии по Брянской области полковнику А. Фроленкову, непосредственно руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на этот объект. Следует следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно американские СМИ сообщили, что российские войска при отходе из Чернобыля разграбили системы безопасности на местной атомной электростанции.

Также мы писали о том, как в мае вспыхнул пожар на территории ЧАЭС. В результате этого огонь распространился на 1500 га.