РФ застосовувала ядерний терор на території ЧАЕС, — СБУ

На Чорнобильській АЕС залишається ймовірність вибухів і пожеж через те, що окупанти замінували її територію під час окупації.

Служба безпеки України зібрала докази вчинення російськими військами актів ядерного тероризму під час контролю ними території Чорнобильської атомної електростанції з 24 лютого до 31 березня. Про це у вівторок, 19 липня, повідомила пресслужба відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними слідства, війська РФ перетворили Чорнобильську АЕС на тимчасову військову базу, що є порушенням Женевської конвенції. СБУ встановила, що 24 лютого російські військовослужбовці, погрожуючи персоналу станції зброєю, зайшли на територію ЧАЕС і сховищ ядерних відходів, де порушили всі норми ядерної безпеки.

Зокрема окупанти, за версією СБУ, пошкодили приміщення станції, замінували територію та спровокували пожежі. Відомство вказало, що війська РФ обмежили зовнішній моніторинг рівня радіації та постачання запчастин, палива та витратних матеріалів, а також утримували персонал об'єкта в стресових умовах, чим викликали ймовірність допущення ними низки помилок.

СБУ також отримала підтвердження того, що під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала важка військова техніка РФ, озброєння та понад 1000 російських солдатів. Крім цього, відомство з'ясувало, що на території зберігання радіаційно небезпечних об'єктів і сховища СВЯП-2 були 300 та 30 військових відповідно.

Також спецслужби мають інформацію про те, що:

на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів із плутонія-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок;

територію зони відчуження замінували: виявлено понад 100 мін і 3 підриви;

на початку березня російські військові пошкодили вежі зв'язку, що спричинило вихід із ладу системи моніторингу радіаційної обстановки;

9 березня підприємство було повністю знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки. Зокрема було відключено систему охолодження відпрацьованого ядерного палива;

унаслідок ведення бойових дій і навмисних підпалів, за даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження в період перебування в ній військ РФ зафіксовано значні пожежі на площі майже 14 тис. га. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників до їх гасіння;

російські військові пограбували підприємства зони відчуження, зокрема, автопарк спеціалізованої техніки та пальне. Це поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку в зоні відчуження;

розграбовано та фактично знищено унікальну лабораторію "Екоцентр", 6 млн євро на обладнання якої профінансувала Єврокомісія. Викрадено також обладнання, куплене коштом Фукусімського університету в межах реалізації японсько-українського проєкту за програмою SATREPS. Під час окупації виведено з ладу систему фізичного захисту в ДСП "ЧАЕС" та викрадено мобільну лабораторію радіаційної розвідки вартістю 2,5 млн гривень;

викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання загальною активністю майже 7 млн ​​Бк. Цього обсягу достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею близько 2 тис. кв. м.;

окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс".

СБУ зазначила, що територія зони відчуження досі не розмінована, що спричиняє загрозу безпеці об'єкта — ймовірність неконтрольованих вибухів і пожеж залишається високою. У зв'язку з фактами злочинів про підозру повідомили колишньому заступнику командувача Сибірського округу Росгвардії генерал-майору А. Якушеву. За версією слідства, саме він наказав провести штурм об'єкта.

"Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення росгвардії в Брянській області полковнику А. Фроленкову, який безпосередньо керував діями підлеглих під час нападу на цей об'єкт. Слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до ядерного тероризму", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ повідомили, що російські війська під час відходу з Чорнобиля пограбували системи безпеки на місцевій атомній електростанції.

Також ми писали про те, як у травні спалахнула пожежа на території ЧАЕС. Унаслідок цього вогонь поширився на 1500 га.