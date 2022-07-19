"Важно не входить в зиму": ленд-лиз помешает ВС РФ окопаться в Украине, – глава ОП

По словам Андрея Ермака, своевременные поставки оружия ВСУ не дадут россиянам возможности укрепить позиции на захваченных территориях.

Своевременная передача вооружения Украине по программе ленд-лиза не даст возможности россиянам закрепиться на захваченніх позициях. Об этом в интервью изданию "НВ" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Основная задача ленд-лиза — чтобы мы получили все вовремя. Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее", – прокомментировал он.

При этом политик подчеркнул, что россияне пытаются втянуть Украину в такое положение, и своевременные поставки оружия могут помешать этому.

Отвечая на вопрос о поручении президента Владимир Зеленского деоккупировать юг страны и возможности сделать это до наступления зимы, Ермак отметил, что за этой темой "стоят жизни людей".

"У нас есть большое желание и у нас абсолютное понимание, что это нужно делать. Но это тема, за которой стоит жизнь людей. Поэтому есть желание, абсолютное понимание, что это нужно сделать — и на этом точка. Давайте лучше порадуемся, если это произойдет", – подчеркнул он.

Как говорит глава ОП, речь идет об освобождении не только отдельных регионов Украины, а о деоккупации всей украинских территорий, захваченных противников.

"Это трудная работа. Когда против тебя враг, у которого гораздо больше и оружия, и людей. Мы должны победить, при этом сберечь как можно больше наших людей", – резюмировал он.

Напомним, Андрей Ермак также прокомментировал назначение новых глав СБУ и ОГП. По словам главы ОП, назначения Малюка и Симоненко не связаны с их хорошими отношениями с Олегом Татаровым. Усиление своего влияния на силовые структуры благодаря этому он назвал "конспирологическими теориями".

Ранее Фокус писал, что президент США Джо Байден отправился на Ближний Восток за оружием для Украины. В Египте, Омане, Кувейте и ОАЭ есть сотни единиц советского оружия, которое может заполучить Киев. Однако есть вопрос с логистикой доставки вооружения.