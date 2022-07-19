"Важливо не входити в зиму": ленд-ліз завадить ЗС РФ окопатися в Україні, — голова ОП

За словами Андрія Єрмака, своєчасне постачання зброї ЗСУ не дасть росіянам можливості зміцнити позиції на захоплених територіях.

Своєчасна передача озброєння Україні за програмою ленд-лізу не дасть змоги росіянам закріпитись на захоплених позиціях. Про це в інтерв'ю "НВ" розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Основне завдання ленд-лізу — щоб ми отримали все вчасно. Для нас дуже важливо не входити в зиму. Після зими, коли росіяни матимуть більше часу, щоб окопатися, безумовно, буде важче", — прокоментував він.

При цьому політик наголосив, що росіяни намагаються втягнути Україну в таке становище, і своєчасне постачання зброї може завадити цьому.

Відповідаючи на запитання про доручення президента Володимира Зеленського деокупувати південь країни та можливості зробити це до настання зими, Єрмак зазначив, що за цією темою "стоять життя людей".

"У нас є велике бажання і у нас абсолютне розуміння, що це потрібно робити. Але це тема, за якою стоїть життя людей. Тому є бажання, абсолютне розуміння, що це потрібно зробити — і на цьому крапка. Давайте краще порадіємо, якщо це станеться", — наголосив він.

Як каже голова ОП, йдеться про звільнення не лише окремих регіонів України, а про деокупацію всієї української території, захопленої супротивниками.

"Це важка робота. Коли проти тебе ворог, у якого набагато більше і зброї, і людей. Ми повинні перемогти, при цьому зберегти якнайбільше наших людей", — резюмував він.

Нагадаємо, Андрій Єрмак також прокоментував призначення нових глав СБУ та ОГП. За словами голови ОП, призначення Малюка та Симоненка не пов'язані з їхніми хорошими стосунками з Олегом Татаровим. Посилення свого впливу силові структури завдяки цьому він назвав "конспірологічними теоріями".

Раніше Фокус писав, що президент США Джо Байден вирушив на Близький Схід по зброю для України. У Єгипті, Омані, Кувейті та ОАЕ є сотні одиниць радянської зброї, яка може отримати Київ. Однак є питання з логістикою доставки озброєння.