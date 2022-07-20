"Борются с фашизмом": ритейлер LEGO создал фигурки украинских женщин-парамедиков (фото)

Создатель Эндрю Бикрафт рассказал, что глубоко уважает боевых медиков, которые борются с "российским фашизмом" в Украине. Фигурками LEGO стали украинки Алина Михайлова, Екатерина Галушка и Анна Архипова.

Независимый ритейлер компании LEGO Citizen Brick, который специализируется на переделке уже существующих фигур, решил создать фигурки украинских женщин-парамедиков. Об этом рассказал основатель Эндрю Бикрафт в Twiiter.

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Он заявил, что глубоко уважает боевых медиков, которые "борются с российским фашизмом сегодня". Эндрю Бикрафт рассказал, что создал фигурки, комбинируя обычные детали LEGO и напечатанные на заказ.

"LEGO-версии некоторых из многих удивительных женщин, которые защищают Украину от российского вторжения. Мой дед был медиком во время Второй мировой войны и я глубоко уважаю боевых медиков и других, кто борется с российским фашизмом в Украине сегодня. Слава Украине", — написал он.

Фигурками LEGO стали парамедики Алина Михайлова, Екатерина Галушка и Анна Архипова.

"Стала фигуркой LEGO versions от The Brothers Brick. Брик разрабатывают исторически достоверные конструкторы Лего на военную тему. Последние фигурки они посвятили девушкам-медикам в Украине ", — написала Алина Михайлова в Facebook.

Напомним, 12 июля стало известно, что компания LEGO полностью уходит из России. На территории России находятся более 80 фирменных магазинов датского бренда. Часть из них закрылась еще в июне из-за прекращения поставок.

Ранее, 16 марта Фокус писал, что ритейлер LEGO Citizen Brick заработал на фигурках Зеленского и коктейлей молотова $16,5 тысяч. Набор, выпущенный ограниченным тиражом, раскупили за сутки. Все деньги пошли на помощь украинским воинам.