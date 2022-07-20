"Борються з фашизмом": ритейлер LEGO створив фігурки українських жінок-парамедиків (фото)

Автор Ендрю Бікрафт розповів, що глибоко поважає бойових медиків, які борються з "російським фашизмом" в Україні. Фігурками LEGO стали українки Аліна Михайлова, Катерина Галушка та Ганна Архіпова.

Незалежний ритейлер компанії LEGO Citizen Brick, який спеціалізується на переробленні вже наявних фігурок, вирішив створити фігурки українських жінок-парамедиків. Про це розповів засновник Ендрю Бікрафт у Twiiter.

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Він заявив, що глибоко поважає бойових медиків, які "борються із російським фашизмом сьогодні". Ендрю Бікрафт розповів, що створив фігурки, комбінуючи звичайні деталі LEGO та надруковані на замовлення.

"LEGO-версії деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну від російського вторгнення. Мій дід був медиком під час Другої світової війни і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться із російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні", — написав він.

Фігурками LEGO стали парамедики Аліна Михайлова, Катерина Галушка та Ганна Архіпова.

"Стала фігуркою LEGO versions від The Brothers Brick. Брік розробляють історично достовірні конструктори Лего на військову тему. Останні фігурки вони присвятили дівчатам-медикам в Україні", — написала Аліна Михайлова у Facebook.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що компанія LEGO повністю йде з Росії. На території Росії є понад 80 фірмових магазинів данського бренду. Частина з них закрилася ще в червні через припинення постачання.

Раніше, 16 березня, Фокус писав, що рітейлер LEGO Citizen Brick заробив на фігурках Зеленського і коктейлів молотова $16,5 тисяч. Набір випущений обмеженим тиражем розкупили за добу. Всі гроші пішли на допомогу українським воїнам.