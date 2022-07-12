LEGO повністю йде з РФ: росіяни збираються ввозити конструктори без відома компанії

На території Росії є понад 80 фірмових магазинів данського бренду. Частина з них закрилася ще в червні через припинення постачання.

Виробник конструкторів LEGO повністю припиняє бізнес у Росії та завершує співпрацю з компанією Inventive Retail Group, яка керує 81 фірмовим магазином бренду на території РФ. Про це з посиланням на джерело серед співробітників компанії та генерального директора російської філії Євгена Чихачова повідомляє видання Inc.

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За словами Чихачова, рішення зупинити діяльність у РФ на невизначений термін ухвалено у зв'язку з порушенням "операційного середовища". У публікації наголошується, що частина з десятків магазинів LEGO у Росії закрилися ще на початку червня через припинення постачання продукції.

Водночас у РФ припускають, що в робочих торгових точках конструктори LEGO продовжать продавати, оскільки вони включені до переліку товарів, дозволених для так званого паралельного імпорту — ввезення в країну продукції без згоди правовласника товарного знака.

Журналісти зазначили, що про зупинення постачання до РФ LEGO оголосила 3 березня. Водночас данський головний офіс компанії пообіцяв пожертвувати понад 16,5 млн доларів на підтримку українського народу, який постраждав під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, в червні американський виробник спортивного одягу Nike оголосив, що повністю залишає ринок РФ на тлі війни, що триває в Україні. У заяві зазначено, що магазини бренду в Росії "більше не відкриються".

Раніше про свій відхід з російського ринку через 15 років роботи оголосила мережу кав'ярень Starbucks.