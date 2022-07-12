LEGO полностью уходит из РФ: россияне собираются ввозить конструкторы без ведома компании

На территории России находятся более 80 фирменных магазинов датского бренда. Часть из них закрылась еще в июне из-за прекращения поставок.

Производитель конструкторов LEGO полностью прекращает бизнес в России и завершает сотрудничество с компанией Inventive Retail Group, которая управляет 81 фирменным магазином бренда на территории РФ. Об этом со ссылкой на источник среди сотрудников компании и генерального директора российского филиала Евгения Чихачева сообщает издание Inc.

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По словам Чихачева, решение остановить деятельность в РФ на неопределенный срок принято в связи с нарушением "операционной среды". В публикации отмечается, что часть из десятков магазинов LEGO в России закрылись еще в начале июня из-за прекращения поставок продукции.

При этом в РФ допускают, что в действующих торговых точках конструкторы LEGO продолжат продаваться, так как они были включены в перечень товаров, разрешенных для так называемого параллельного импорта — ввоза в страну продукции без согласия правообладателя товарного знака.

Журналисты отметили, что об остановке поставок в РФ LEGO объявила 3 марта. В то же время датский головной офис компании пообещал пожертвовать более 16,5 млн долларов на поддержку украинского народа, пострадавшего в ходе полномасштабной войны.

Напомним, в июне американский производитель спортивной одежды Nike объявил, что полностью покидает рынок РФ на фоне продолжающейся войны в Украине. В заявлении указано, что магазины бренда в России "больше не откроются".

Ранее о своем уходе с российского рынка спустя 15 лет работы объявила сеть кофеен Starbucks.