"Россия хочет крови, а не разговоров": Кулеба призвал Запад усилить давление на РФ

Глава МИД Украины отреагировал на скандальное заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова о расширении географии войны, призвав западные страны ускорить поставки оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад усилить санкционное давление на страну-агрессора и ускорить поставки оружия. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал у себя в Twitter.

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"Призываю всех партнеров усилить санкционное давление на Россию и ускорить поставки оружия в Украину", – в частности, подчеркнул дипломат.

Таким образом Кулеба отреагировал на скандальное интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором тот сказал, что "испытал облегчение" после российского вторжения в Украину, а также заявил о расширении географии войны.

Как подчеркнул глава украинского МИД, это явно свидетельствует о том, что россияне "хотят крови".

"Признаваясь в мечтах захватить больше украинских земель, министр иностранных дел РФ доказывает, что Россия отвергает дипломатию и делает акцент на войне и терроре. Русские хотят крови, а не разговоров", – прокомментировал Кулеба.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва хочет расширить географию театра военных действий в Украине. По его словам, это связано с желанием Запада поставить Киеву дальнобойные ракетные системы.

Позже на его реплику отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия в лице дипломата Лаврова начала "называть вещи своими именами". И добавил, что Кремль подтвердил, что преследует две цели — уничтожение Украины как государства и захват чужой территории.