"Росія хоче крові, а не розмов": Кулеба закликав Захід посилити тиск на РФ

Глава МЗС України відреагував на скандальну заяву свого російського колеги Сергія Лаврова про розширення географії війни, закликавши західні країни прискорити постачання зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід посилити санкційний тиск на країну-агресора та прискорити постачання зброї. Про це глава зовнішньополітичного відомства написав у себе у Twitter.

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"Закликаю всіх партнерів посилити санкційний тиск на Росію та прискорити постачання зброї в Україну", — зокрема, наголосив дипломат.

Так Кулеба відреагував на скандальне інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому той сказав, що "відчув полегшення" після російського вторгнення в Україну, а також заявив про розширення географії війни.

Як наголосив глава українського МЗС, це свідчить про те, що росіяни "хочуть крові".

"Зізнаючись у мріях захопити більше українських земель, міністр закордонних справ РФ доводить, що Росія відкидає дипломатію і наголошує на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не розмов", — прокоментував Кулеба.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва хоче розширити географію театру воєнних дій в Україні. За його словами, це пов'язано з бажанням Заходу поставити Києву далекобійні ракетні системи.

Згодом на його репліку відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія в особі дипломата Лаврова почала "називати речі своїми іменами". І додав, що Кремль підтвердив, що має дві цілі — знищення України як держави й захоплення чужої території.