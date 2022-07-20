Гаага возьмется за дело о военных преступлениях РФ в Украине уже этой зимой, — Bloomberg

Суд ведет переговоры о выдаче Киевом одного из пленных российских чиновников, который может дать показания против командования войск РФ.

Международный уголовный суд в Гааге намерен начать рассматривать первое дело о военных преступлениях РФ в Украине уже этой зимой. Об этом в среду, 20 июля, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

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Собеседники журналистов отметили, что точная дата начала рассмотрения дела пока не установлена, а сам процесс может затянуться, так как для подготовки производства понадобится время. Источники также указали, что Международный уголовный суд ведет переговоры с Киевом о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника. В публикации говорится, что пленный может захотеть дать показания против высокопоставленных российских командиров.

В то же время Соединенные Штаты не намерены официально присоединяться к следственной группе суда, однако рассматривает варианты, в которых они смогут сотрудничать с МУС. Представитель Совета национальной безопасности США утверждает, что американские власти работают над фиксацией военных преступлений, совершаемых российскими войсками в Украине.

Журналисты добавили, что эксперты ОБСЕ уже задокументировали ряд случаев, которые, по мнению организации, могут быть отнесены к нарушениям международного права и прав человека со стороны войск РФ на украинской территории, включая убийства мирных жителей, пытки и похищения.

Ранее в Офисе генерального прокурора Украины сообщали, что ракетный удар Вооруженных сил РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге может рассматриваться как военное преступление в Международном уголовном суде в Гааге.

Также мы писали, что российские войска обстреляли ракетами центр Винницы 14 июля во время того, как в Гааге проходила конференция, посвященная преступлениям ВС РФ в Украине.