Гаага візьметься за справу про воєнні злочини РФ в Україні вже цієї зими, — Bloomberg

Суд веде переговори про видачу Києвом одного з полонених російських чиновників, який може надати свідчення проти командування військ РФ.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має намір почати розглядати першу справу про воєнні злочини РФ в Україні вже цієї зими. Про це в середу, 20 липня, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела.

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Співрозмовники журналістів зазначили, що точної дати початку розгляду справи поки не встановлено, а сам процес може затягнутися, оскільки для підготовки провадження знадобиться час. Джерела також зазначили, що Міжнародний кримінальний суд веде переговори з Києвом про передачу до Гааги щонайменше одного полоненого російського чиновника. У публікації йдеться про те, що полонений може захотіти дати свідчення проти високопоставлених російських командирів.

Водночас Сполучені Штати не мають наміру офіційно приєднуватися до слідчої групи суду, проте розглядають варіанти, в яких вони зможуть співпрацювати з МКС. Представник Ради національної безпеки США стверджує, що американська влада працює над фіксацією воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Журналісти додали, що експерти ОБСЄ вже задокументували низку випадків, які, на думку організації, можуть належати до порушень міжнародного права та прав людини з боку військ РФ на українській території, включаючи вбивства мирних жителів, тортури та викрадення.

Раніше в Офісі Генерального прокурора України повідомляли, що ракетний удар Збройних сил РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці може розглядатися як воєнний злочин у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

Також ми писали, що російські війська обстріляли ракетами центр Вінниці 14 липня, під час того, як у Гаазі проходила конференція, присвячена злочинам ЗС РФ в Україні.