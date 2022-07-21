Двоих пленных боевиков "ЛНР" приговорили к 8 и 10 годам заключения, — СБУ

Боевиков захватили в плен в мае 2022 года на территории Луганской области. Их осудили по двум статьям — за посягательство на территориальную целостность Украины и создание незаконных военных образований.

Двоих боевиков террористической организации "ЛНР", которые попали в плен в Луганской области в мае 2022 года, приговорили к тюремному заключению сроком на 8 и 10 лет, сообщает пресс-служба СБУ.

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Их признали виновными по двум статьям — ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 2 ст. 260 (Создание незаконных вооруженных формирований) УК Украины.

Следователи СБУ также сообщили, что собрали мощную доказательную базу на этих боевиков, которая позволила приговорить их к реальным срокам заключения.

"За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки – 10 и 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Что известно об осужденных

Один из осужденных боевиков начал свою "военную карьеру" еще в 2015 году в составе сформированных Россией вооруженных подразделений. Еще до начала полномасштабной российской агрессии он участвовал в боях на линии соприкосновения, а также был организатором дежурств на блокпостах и полигонах, где боевики проходили подготовку.

Другой боевик имел криминальное прошлое. Он был три раза осужден и два раза отбывал наказание в местах лишения свободы — первый раз за ограбление, второй — за нанесение тяжелых увечий. В 2021 году мужчина решил пойти воевать и подписал контракт на военную службу в рядах "народной милиции ЛНР", чтобы в очередной раз избежать заключения — в данном случае за воровство.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Нацполицией нейтрализовали группу, что занималась незаконной торговлей оружием. Злоумышленники, промышляя торговлей, выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Суд в Украине 18 июля арестовал три белорусских локомотива госпредприятия "Белорусская железная дорога". Как сообщили в СБУ, тепловозы использовались российскими войсками для перевозки личного состава, военной техники, и средств тылового обеспечения к северным границам Украины.