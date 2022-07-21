Двох полонених бойовиків "ЛНР" засудили до 8 і 10 років ув'язнення, — СБУ

Бойовиків захопили в полон у травні 2022 року на території Луганської області. Їх засудили за двома статтями — за посягання на територіальну цілісність України та створення незаконних військових формувань.

Двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які потрапили в полон у Луганській області у травні 2022 року, засудили до ув'язнення терміном на 8 та 10 років, повідомляє пресслужба СБУ.

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Їх визнали винними за двома статтями — ч. 2 ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність України) та ч. 2 ст. 260 (Створення незаконних збройних формувань) КК України.

Слідчі СБУ також повідомили, що зібрали потужну доказову базу на цих бойовиків, яка дозволила їх засудити до реальних термінів ув'язнення.

"За посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні терміни — 10 та 8 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про засуджених

Один із засуджених бойовиків розпочав свою "військову кар'єру" ще в 2015 році в складі сформованих Росією озброєних підрозділів. Ще до початку повномасштабної російської агресії він брав участь у боях на лінії зіткнення, а також був організатором чергувань на блокпостах і полігонах, де бойовики проходили підготовку.

Інший бойовик мав кримінальне минуле. Він був тричі засуджений і двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі — перший раз за пограбування, другий — за завдання важких каліцтв. У 2021 році чоловік вирішив піти воювати і підписав контракт на військову службу в лавах "народної міліції ЛНР", щоб укотре уникнути ув'язнення — у цьому випадку за крадіжку.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ спільно з Нацполіцією нейтралізували групу, яка займалася незаконною торгівлею зброєю. Зловмисники, промишляючи торгівлею, видавали себе за правоохоронців.

Суд в Україні 18 липня заарештував три білоруські локомотиви держпідприємства "Білоруська залізниця". Як повідомили в СБУ, тепловози використовувалися російськими військами для перевезення особового складу, військової техніки та засобів тилового забезпечення до північних кордонів України.