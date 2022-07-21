По новому графику: военные учения в Беларуси решили продлить до 31 июля

По мнению обозревателей, белорусская армия лучше подготовилась к оборонительным действиям, однако из-за отсутствия реального боевого опыта все ще не способна к масштабному наступлению.

Военные учения в Беларуси продлили еще на 10 дней. Как сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн", согласно новому графику на белорусских полигонах учения Вооруженных сил Беларуси будут продлены как минимум до 31 июля 2022.

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В сообщении говорится, что продолжительность военных учений будет отличаться в зависимости от места их проведения. Например, на территории Стрельбища №1 под Минском они продлятся до 31 июля, в то время как на полигоне под Барановичами — до 29 июля.

Согласно информации из поста, военные учения в Беларуси продлен практически на каждом из полигонов:

Борисовский (227-й) до 31.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;

Гожский (под Гродно) до 29.07;

Брестский до 31.07;

Репище (Осиповичи) до 29.07;

Марьина Горка до 31.07;

Лосвидо (под Витебском) до 31.07;

Неман (под Березовкой) до 30.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 29.07;

Чепелево (под Слонимом) до 29.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;

Заслоново (под Лепелем) до 31.07.

Обозреватель отметил, что военные учения в Беларуси, которые начались 29 апреля, продлевали на неделю уже 13 раз. По его словам, за это время армия Беларуси стала более подготовленной для ведения оборонительных действий, но все еще не готова к масштабным наступательным операциям. Это обусловлено тем, что несмотря на военные учения в Беларуси, бойцы все-таки не имеют реального боевого опыта.

Военные учения в Беларуси — график

[ + – ] Карта полигонов Беларуси

Напомним, 14 июля транспортный самолет Ан-22 "Антей" приземлился на аэродроме в белорусском городе Мачулищи. Как сообщает группа расследователей, после посадки самолета на аэродроме начались проблемы со свето-техническим оборудованием.

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