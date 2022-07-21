За новим графіком: військові навчання в Білорусі вирішили продовжити до 31 липня

На думку оглядачів, білоруська армія краще підготувалася до оборонних дій, проте через відсутність реального бойового досвіду досі не здатна до масштабного наступу.

Військові навчання в Білорусі продовжили ще на 10 днів. Як повідомляє Telegram-канал "Білоруський Гаюн", згідно з новим графіком на білоруських полігонах навчання Збройних сил Білорусі продовжать як мінімум до 31 липня 2022 року.

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У повідомленні йдеться, що тривалість військових навчань відрізнятиметься залежно від місця їх проведення. Наприклад, на території Стрільбища №1 під Мінськом вони продовжаться до 31 липня, тоді як на полігоні під Барановичами — до 29 липня.

Згідно з інформацією з поста, військові навчання в Білорусі продовжені практично на кожному з полігонів:

Борисівський (227-й) до 31.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;

Гозький (під Гродно) до 29.07;

Брестська до 31.07;

Репище (Осиповичі) до 29.07;

Мар'їна Гірка до 31.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;

Німан (під Березівкою) до 30.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 29.07;

Чепелево (під Слонімом) до 29.07;

Доманове (під Івацевичами) до 30.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;

Заслонове (під Лепелем) до 31.07.

Оглядач зазначив, що військові навчання в Білорусі, які розпочалися 29 квітня, продовжували на тиждень уже 13 разів. За його словами, за цей час армія Білорусі стала підготовленішою для ведення оборонних дій, але ще не готова до масштабних наступальних операцій. Це зумовлено тим, що попри військові навчання в Білорусі, бійці таки не мають реального бойового досвіду.

Військові навчання в Білорусі — графік

[ + – ] Карта полігонів Білорусі

Нагадаємо, 14 липня транспортний літак Ан-22 "Антей" приземлився на аеродромі в білоруському місті Мачулищі. Як повідомляє група розслідувачів, після посадки літака на аеродромі почалися проблеми зі світлотехнічним обладнанням.

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