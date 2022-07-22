В Черное море зашли 24 корабля НАТО

В военных учениях "Бриз" принимают участие 1390 военнослужащих из 11 стран.

В акватории Черного моря у берегов Болгарии начались ежегодные военные учения "Бриз", сообщают болгарские СМИ. В учениях участвуют 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину "Бриз" — первые крупные учения в Черном море. Их участники рискуют встретиться со свободно плавающими противокорабельными минами, поэтому для обеспечения безопасности приняли меры.

"Корабли Болгарии и Румынии работают в таких условиях уже пять месяцев, накопили опыт и готовы пойти на умеренный риск", — отмечает News.bg.

Напомним, с 1 по 27 мая на территории Польши и еще восьми стран проходили военные учения НАТО "Защитник Европы-2022" (Defender Europe) и "Быстрый ответ-2022" (Swift Response). В них приняло участие около 18 тыс. военных из более чем 20 стран мира. Учения "Защитник Европы" прошли под управлением командования 5-го корпуса Армии США. В польском военном ведомстве подчеркнули, что и "Защитник Европы", и "Быстрый ответ" относятся к серии регулярных тренировок.

Ранее сообщалось, в Беларуси военные учения продлили еще на 10 дней, они продлятся как минимум до 31 июля.