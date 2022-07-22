У Чорне море зайшли 24 кораблі НАТО

У військових навчаннях "Бриз" беруть участь 1390 військовослужбовців із 11 країн.

В акваторії Чорного моря біля берегів Болгарії розпочалися щорічні військові навчання "Бриз", повідомляють болгарські ЗМІ. У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування НАТО.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Бриз" — перші великі навчання у Чорному морі. Їхні учасники ризикують зустрітися з протикорабельними мінами, що вільно плавають, тому для забезпечення безпеки вжили заходів.

"Кораблі Болгарії та Румунії працюють у таких умовах вже п'ять місяців, накопичили досвід і готові піти на помірний ризик", — зазначає News.bg.

Нагадаємо, з 1 по 27 травня на території Польщі та ще восьми країн проходили військові навчання НАТО "Захисник Європи-2022" (Defender Europe) та "Швидка відповідь-2022" (Swift Response). У них взяло участь близько 18 тис. військових із понад 20 країн світу. Навчання "Захисник Європи" пройшли під керуванням командування 5-го корпусу Армії США. У польському військовому відомстві наголосили, що і "Захисник Європи", і "Швидка відповідь" належать до серії регулярних тренувань.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі військові навчання продовжили ще на 10 днів, вони продовжаться як мінімум до 31 липня.