"Невероятно сосредоточены": моряки из Украины приступили к учениям в Шотландии

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи уже с уважением отозвался об успехах украинских военных, которые изучают новые механизмы управления кораблями и тактику патрулирования.

Королевский флот Шотландии начал тренировать украинских моряков, чтоб помочь им защищаться от российской агрессии. Об этом сообщает ВВС.

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Наши военные изучают упражнения с оружием, борьбу, учатся управлять механизмами на кораблях.

"Очевидно, что сейчас в Украине очень сложная ситуация. Мы все понимаем безотлагательность стоящей перед нами задачи. Поэтому это профессиональная привилегия работать с украинскими военно-морскими силами, которые невероятно сосредоточены на выполнении своей работы", — сказал капитан Королевского флота, участвовавший в обучении.

Известно, что основанный на базовой подготовке британских солдат, курс для украинских моряков охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования.

О перовых успехах наших военных журналистам рассказал заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки, заслуживает внимания. Они работают с сосредоточенностью войск, которые знают, что всего через несколько недель им предстоит сражаться на войне", — сказал он.

Хиппи уточнил, что Соединенное Королевство уже через месяц передаст Украине два судна, выполняя заключенную ранее договоренность.

Напомним, в акватории Черного моря у берегов Болгарии начались ежегодные военные учения "Бриз". В учениях участвуют 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

Фокус также писал о том, что с 1 по 27 мая на территории Польши и еще восьми стран проходили военные учения НАТО "Защитник Европы-2022" (Defender Europe) и "Быстрый ответ-2022" (Swift Response). В них приняло участие около 18 тыс. военных из более чем 20 стран мира. Учения "Защитник Европы" прошли под управлением командования 5-го корпуса Армии США. В польском военном ведомстве подчеркнули, что и "Защитник Европы", и "Быстрый ответ" относятся к серии регулярных тренировок.