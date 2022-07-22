"Неймовірно зосереджені": моряки з України розпочали навчання в Шотландії

Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Гіппі вже з повагою відгукнувся про успіхи українських військових, які вивчають новинки управління кораблями та тактику патрулювання.

Королівський флот Шотландії почав тренувати українських моряків, щоб допомогти їм захищатися від російської агресії. Про це повідомляє ВВС.

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Наші військові вивчають вправи зі зброєю, боротьбу, навчаються керувати механізмами на кораблях.

"Очевидно, що зараз в Україні дуже складна ситуація. Ми всі розуміємо невідкладність завдання, що стоїть перед нами. Тому це професійний привілей працювати з українськими військово-морськими силами, які неймовірно зосереджені на виконанні своєї роботи", — сказав капітан Королівського флоту, який брав участь у навчанні.

Відомо, що заснований на базовій підготовці британських солдатів курс для українських моряків охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польові навички, тактику патрулювання.

Про успіхи наших військових журналістам розповів заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Гіппі.

"Інтенсивність, з якою тренуються українські солдати і моряки, заслуговує на увагу. Вони працюють із зосередженістю військ, які знають, що всього за кілька тижнів їм доведеться битися на війні", — сказав він.

Гіппі уточнив, що Сполучене Королівство вже за місяць передасть Україні два судна, виконуючи укладену раніше домовленість.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря біля берегів Болгарії розпочалися щорічні військові навчання "Бриз". У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування НАТО.

Фокус також писав про те, що з 1 по 27 травня на території Польщі та ще восьми країн проходили військові навчання НАТО "Захисник Європи-2022" (Defender Europe) та "Швидка відповідь-2022" (Swift Response). У них взяло участь близько 18 тис. військових із понад 20 країн світу. Навчання "Захисник Європи" пройшли під керуванням командування 5-го корпусу Армії США. У польському військовому відомстві наголосили, що і "Захисник Європи", і "Швидка відповідь" належать до серії регулярних тренувань.