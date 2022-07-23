Армия Молдовы объявила о проведении учений резервистов

Как заявили в Минобороны, цель маневров — проверка навыков и обученности резервистов.

Национальная армия Молдовы анонсировала проведения учений резервистов с 25 по 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

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По словам начальника Центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии полковника Октавиана Друцэ, цель учений — проверить навыки и обученность резервистов, а также обучить их навыкам владению военной техникой и сухопутному оружию. Резервистов также ознакомятся с военным уставом.

Отмечается, что все участники учений заранее получили сообщения о проведении сборов по месту прописки. Такие маневры проходят в Молдове каждый год по решению правительства. Они регулируются законом "О резерве Вооруженных сил", что являются частью программы подготовки резерва кадров.

Напомним, 22 июля глава Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданок заявил, что Украина поможет Молдове освободить Приднестровье от российских войск. В этот же день на территорию Молдовы не пустили российские войска из состава оперативной группировки российских войск, которые дислоцируются в Приднестровье.