Армія Молдови оголосила про проведення навчань резервістів

Як заявили в Міноборони, мета маневрів — перевірка навичок та навченості резервістів.

Національна армія Молдови анонсувала проведення навчань резервістів із 25 по 29 липня. Про це повідомляє пресслужба Міноборони країни.

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За словами начальника Центру управління мобілізаційними ресурсами та особовим складом Національної армії полковника Октавіана Друце, мета навчань — перевірити навички та навченість резервістів, а також навчити їх володіти військовою технікою та сухопутною зброєю. Резервістів також ознайомляться із військовим статутом.

Зазначається, що всі учасники навчань отримали повідомлення про проведення зборів за місцем прописки. Такі маневри відбуваються у Молдові щороку за рішенням уряду. Вони регулюються законом "Про резерв Збройних Сил", що є частиною програми підготовки резерву кадрів.

Нагадаємо, 22 липня голова Головного управління Міноборони України Кирило Буданок заявив, що Україна допоможе Молдові звільнити Придністров'я від російських військ. Цього ж дня на територію Молдови не пустили російські війська зі складу оперативного угруповання російських військ, що дислокуються у Придністров'ї.