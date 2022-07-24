ВСУ уничтожили батарею российского ЗРК С-300 в Херсонской области, — ОК "Юг" (видео)

По данным ведомства, ВСУ взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры ВС РФ на оккупированных территориях. Это значительно ограничивает их маневрирование и логистику.

Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии уничтожили батарею зенитно-ракетного комплекса С-300 российских войск в районе села Зеленотропинское Херсонской области. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Кроме того, под ВСУ взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры россиян на оккупированных территориях. Это значительно ограничивает маневрирование ВС РФ и их логистику.

По информации ведомства, россияне начали ввозить на территорию Украины боеприпасы под видом гуманитарной помощи.

"В Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов окрашенных в белый цвет. Реальный доставленный груз — боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО", — рассказали в командовании ВСУ.

Склады с боеприпасами россияне обустраивают в гражданских зданиях, а также в заведениях культуры и образования.

В ВСУ отмечают, что российская армия продолжает вести бои по тактике контрбатарейного противостояния и держатся за рубежи обороны. Однако создание ударных группировок ВС РФ для наступления не обнаружено.

Напомним, 23 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что российские войска не могут перебросить тяжелую технику к Херсону. По его словам, удары украинской армии по Антоновскому и Дарьевскому мостам лишили россиян возможности снабжать правобережье региона артиллерией и бронетехникой.

14 июля украинские разведчики сообщили, что российские войска обустроили склад боеприпасов в драмтеатре Херсона. По информации ГУР, военные РФ разгружали артиллерийские боеприпасы в ночь с 11 на 12 июля. Теперь территория вокруг театра усиленно охраняется.