ЗСУ знищили батарею російського ЗРК С-300 у Херсонській області, — ОК "Південь" (відео)

За даними відомства, ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури ЗС РФ на окупованих територіях. Це значно обмежує їх маневрування та логістику.

Ракетно-артилерійські підрозділи української армії знищили батарею зенітно-ракетного комплексу С-300 російських військ у районі села Зеленотропинське Херсонської області. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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Крім того, ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури росіян на окупованих територіях. Це значно обмежує маневрування ЗС РФ та їхню логістику.

За інформацією відомства, росіяни почали ввозити на територію України боєприпаси у вигляді гуманітарної допомоги.

"У Херсонську область в'їхали понад 20 так званих "гуманітарних" КамАЗів, пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж — боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ", — розповіли у командуванні ЗСУ.

Склади з боєприпасами росіяни облаштовують у цивільних будинках, а також у закладах культури та освіти.

У ЗСУ зазначають, що російська армія продовжує вести бої щодо тактики контрбатарейного протистояння і тримаються за кордони оборони. Однак створення ударних угруповань ЗС РФ для наступу не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що російські війська не можуть перекинути важку техніку до Херсона. За його словами, удари української армії по Антонівському та Дар'євському мостам позбавили росіян можливості забезпечувати правобережжя регіону артилерією та бронетехнікою.

14 липня українські розвідники повідомили, що російські війська влаштували склад боєприпасів у драмтеатрі Херсона. За інформацією ГУР, військові РФ розвантажували артилерійські боєприпаси в ніч із 11 на 12 липня. Наразі територія навколо театру посилено охороняється.