ВС РФ испытывают трудности с техникой из-за повреждений тысяч единиц, — разведка Британии

На предприятии по ремонту вооружения в Белгородской области находится как минимум 300 единиц поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего обеспечения.

Британская разведка 18 июля обнаружила завод по ремонту военной техники в поселке Барвинок Белгородской области, который находится в 10 километрах от Украины. Там на ремонте находится большое количество российского вооружения. Об этом в Министерстве обороны Британии рассказали в Twitter.

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По данным ведомства, на предприятии находится как минимум 300 единиц поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего обеспечения.

В британской разведки заявляют, что кроме хорошо задокументированных кадровых проблем, российская армия продолжает испытывать трудности с извлечением и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине.

Тем временем на Херсонском и Донбасском направлениях продолжаются безрезультативные бои для войск РФ. Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

Напомним, 21 июля глава британской разведки Ричард Мур заявил, что российская армия "вот-вот выдохнется". По его мнению, ВС РФ вскоре столкнутся с проблемами обеспечения, поэтому Киев получит возможность нанести ответный удар в этой войне.

Ранее, 14 июля в Минобороны Британии отмечали, что российская армия рискует потерять импульс в наступлении после захвата Лисичанска Луганской области. По информации ведомства, устаревшая техника, оружие и транспорт времен СССР не позволяют российским войскам быстро восстановить и набрать обороты.