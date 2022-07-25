ЗС РФ зазнає труднощів із технікою через пошкодження тисяч одиниць, — розвідка Британії

На підприємстві з ремонту озброєння в Бєлгородській області перебувають щонайменше 300 одиниць пошкоджених машин, включаючи основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загального забезпечення.

Британська розвідка 18 липня виявила завод із ремонту військової техніки в селищі Барвінок Бєлгородської області, що за 10 кілометрів від України. Там на ремонті перебуває велика кількість російського озброєння. Про це Міністерство оборони Британії розповіло у Twitter.

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За даними відомства, на підприємстві перебувають щонайменше 300 одиниць пошкоджених машин, включаючи основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загального забезпечення.

У британській розвідці заявляють, що окрім добре задокументованих кадрових проблем, російська армія продовжує зазнавати труднощів із вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні.

Тим часом на Херсонському та Донбаському напрямках продовжуються безрезультативні бої для військ РФ. Російські командири продовжують стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході.

Нагадаємо, 21 липня глава британської розвідки Річард Мур заявив, що російська армія "ось-ось видихнеться". На його думку, ЗС РФ незабаром зіштовхнуться з проблемами забезпечення, тому Київ отримає можливість завдати удару у відповідь у цій війні.

Раніше, 14 липня в Міноборони Британії зазначали, що російська армія ризикує втратити імпульс після захоплення Лисичанська Луганської області. За інформацією відомства, застаріла техніка, зброя та транспорт часів СРСР не дозволяють російським військам швидко відновити й набрати обертів.